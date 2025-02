Viadotto Sente-Longo, Comitato: Lavori di consolidamento ancora non avviati, ritardi e incertezze persistono

Agnone, 16 febbraio 2025

Il Comitato Civico Ponte Sente, da sempre attento alla sicurezza e al benessere della nostra comunità, esprime la propria preoccupazione per i continui ritardi nell’avvio dei lavori di consolidamento del Viadotto Sente-Longo. A più di un mese dall'annuncio ufficiale, i lavori non sono ancora partiti, e la situazione continua a rimanere in sospeso, sollevando interrogativi sulla gestione del progetto e sulla sicurezza dell'infrastruttura.

Nonostante i proclami di inizio lavori del 13 gennaio 2025, ad oggi non sono stati eseguiti interventi concreti.

Il comitato afferma che: “Nel corso di questo mese, sono state invece svolte ulteriori verifiche e misurazioni sulla Pila 7, nonché prove e carotaggi, anche a 40 metri di altezza, sulle Pile 1 e 2, al fine di approfondire la valutazione strutturale. Queste ultime prove, come le precedenti, hanno confermato che la resistenza del calcestruzzo è ottima, alimentando i dubbi sulla necessità di ulteriori test prima di iniziare i lavori effettivi.”

La causa del ritardo sembra risiedere nell'attesa della Ditta DI.DM.GROUP S.R.L. per ricevere i certificati relativi al calcestruzzo e all’acciaio da utilizzare nel consolidamento del viadotto. Una giustificazione che, al momento, lascia perplessi gli esperti e i cittadini, che si aspettano una rapida accelerazione dei lavori, considerato il delicato stato di manutenzione del viadotto.

La situazione resta dunque in sospeso, con il rischio che la mancata partenza dei lavori possa prolungare ulteriormente i disagi per la sicurezza e la viabilità della zona. La comunità di Agnone attende risposte concrete, sperando che le operazioni possano finalmente partire nel più breve tempo possibile.

Comitato Civico Ponte Sente