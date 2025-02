"Ostile" Il nuovo singolo di Sick Sirio: Crudo, ribelle e senza compromessi. Disponibile da oggi

È finalmente fuori "OSTILE", il nuovo singolo di Sick Sirio, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 17 febbraio. Con questa traccia cruda e diretta, l'artista esplora il lato più oscuro e ribelle della sua musica, usando un linguaggio provocatorio per esprimere il suo disprezzo per le convenzioni e il sistema.

"Ostile" racconta di rivalità, solitudine e una forte voglia di riscatto, mescolando aggressività e introspezione in un brano che si distingue per il flow tagliente e un approccio senza compromessi. Con sonorità cupe e liriche affilate, la canzone rispecchia l'intensità del rap Detroit e la filosofia di sfida e resistenza contro la scena mainstream. Un pezzo che lascia un segno indelebile, rappresentando la realtà di chi non ha paura di sfidare le regole.

Etichetta: Thaurus Publishing

Orangle Records

.