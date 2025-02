Tragica morte di un giovane migrante di 31 anni: la comunitÃ  di Macchiagodena si mobilita per il rimpatrio del corpo

Alagie Njie, originario del Gambia, era arrivato in Italia con un sogno nel cuore: far venire un giorno la sua famiglia, la moglie e i figli. Un sogno che, purtroppo, non ha potuto realizzare, in quanto è venuto a mancare a soli 31 anni a causa di un malore improvviso. La sua tragica morte ha scosso profondamente la comunità di Macchiagodena, il paese che lo aveva accolto, dove è stato trovato privo di vita nella sua abitazione due giorni fa.

A scoprire il suo corpo senza vita è stato un amico senegalese. Non appena la notizia si è diffusa, la reazione del paese è stata immediata, con la comunità che si è subito mobilitata, guidata dal sindaco Felice Ciccone, per un giovane che era benvoluto e conosciuto da tutti. È così partita una raccolta fondi per portare a termine il desiderio di Alagie: il rimpatrio del suo corpo nel suo paese natale, in Gambia. L’obiettivo è raccogliere circa settemila euro per coprire le spese necessarie.