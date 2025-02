Stefano Patriarca protagonista assoluto: Sorrento Vola al Primo Trionfo con la Del MonteÂ® Coppa Italia A3"

La Del Monte® Coppa Italia Serie A3 del 2025 ha visto un trionfo storico per la Romeo Sorrento, che ha alzato al cielo il trofeo per la prima volta nella sua storia. La finale, giocata il 23 febbraio a Longarone, ha visto i campani superare la Personal Time San Donà di Piave con un netto 3-0 (25-21, 25-21, 25-17), dando vita a una prestazione corale che ha entusiasmato i tifosi e premiato l'impegno della squadra. Un match che ha riservato emozioni, ma soprattutto ha consacrato la figura di Stefano Patriarca, premiato come Del Monte® MVP.

Stefano Patriarca,centrale e capitano del Sorrento, con la sua prestazione solida e determinante sotto rete, è stato uno dei protagonisti assoluti della partita, ma come lui stesso ha sottolineato, il vero MVP è la squadra. La Romeo Sorrento ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto agli avversari, soprattutto grazie alla sinergia di gruppo e alla capacità di rimanere concentrati nei momenti chiave. La vittoria è il frutto di un lavoro corale, dove tutti i giocatori hanno dato il loro contributo, da Pol, Fortes e Baldi che hanno chiuso la finale in doppia cifra (10 punti ciascuno), a Cremoni che ha aggiunto 8 punti decisivi.

La finalissima ha visto un inizio esplosivo per i ragazzi di coach Esposito, che hanno subito messo in difficoltà la Personal Time, con un parziale di 8-0 grazie a un super Pol al servizio e a una difesa solida di Patriarca. San Donà ha tentato una rimonta, ma ogni tentativo è stato prontamente respinto, con la Romeo che ha sempre saputo reagire nei momenti più difficili.

Il punto culminante del match è arrivato nel terzo set, quando Sorrento ha preso il largo con un break di 4-0, mettendo definitivamente la partita in cassaforte grazie a muri importanti di Baldi e Fortes. A nulla è servita la reazione di Giannotti e compagni, che non sono riusciti a limitare l'onda d'urto degli avversari.

Stefano Patriarca, che si è distinto non solo per le sue qualità tecniche ma anche per il suo spirito di squadra, ha commentato così la vittoria: "Questo è tutto bellissimo, ma vedere dei giovani affrontare in questo modo una Finale, vedere un ragazzo di 17 anni cambiare le sorti della partita, è una cosa incredibile per noi, ancora più bella. Questo significa che il gruppo sta funzionando". Un messaggio che sottolinea come la crescita del club sia un lavoro collettivo, che va oltre la semplice vittoria.

Sorrento ha così scritto una pagina storica della propria pallavolo, portando a casa il suo primo trofeo in una delle stagioni più emozionanti della sua storia. Con un gruppo giovane e affiatato, Sorrento si prepara ora ad affrontare la Supercoppa con il giusto spirito di festa, mentre San Donà, pur amareggiata, può guardare alla stagione con orgoglio per aver raggiunto la finale e il primo posto nella Regular Season.

Questo trofeo, vinto a 800 km da casa, rimarrà nella memoria della città di Sorrento come un simbolo di impegno, sacrificio e passione per la pallavolo, e la squadra guarda già al futuro, con la consapevolezza che questo è solo l'inizio di una grande avventura.