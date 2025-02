Convocazione del delegato Vescovile per il Clero e i Fedeli: Cattedrale di Trivento

Il delegato Vescovile di Trivento, Don Mario Fangio, attraverso una comunicazione ufficiale, ha convocato il clero, i religiosi, le religiose e il popolo santo di Dio per una riunione di grande importanza che si terrà oggi, 24 febbraio 2025, alle ore 11:45, nella Cattedrale di Trivento. L’incontro è stato indetto per fornire comunicazioni cruciali per la comunità diocesana, e si raccomanda la massima partecipazione.

Successivamente, i sacerdoti iscritti agli Esercizi Spirituali Diocesani del clero sono invitati a recarsi a Pesche, dove sarà servito il pranzo alle ore 13:30. Nel pomeriggio si terrà la prima meditazione.

Don Mario Fangio, Delegato Vescovile, invita a non mancare a questo momento significativo di riflessione e comunità.