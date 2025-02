Capracotta celebra i 103 anni di Zia Meruccia, testimone di Storia e Tradizione

Il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, esprime con orgoglio e affetto i più sinceri auguri alla concittadina Diomira Giuliano, che oggi festeggia il suo straordinario compleanno. A 103 anni, Zia Meruccia – così affettuosamente la chiamano – continua a essere una figura amata e rispettata nella comunità, portando con sé la memoria di un passato ricco di sacrifici, tra cui la devastazione del paese durante la Seconda Guerra Mondiale. Un esempio di forza e integrità che arricchisce Capracotta e la rende orgogliosa delle sue radici. Il sindaco Candido Paglione cosi commenta:

La nostra concittadina Diomira Giuliano oggi compie 103 anni.

Zia Meruccia – così la chiamiamo affettuosamente – benvoluta da tutti, è una donna di altri tempi che ha conosciuto i sacrifici e le fatiche delle epoche passate, come la distruzione del nostro paese durante la seconda Guerra mondiale. Centotre anni di vita nel cuore della nostra comunità: una memoria storica per noi e per il nostro paese. La comunità di Capracotta è orgogliosa e fiera di questi esempi di onestà e rettitudine. Sicuramente ognuno di noi ha molto da imparare dalle storie di questi concittadini speciali.

Tanti cari auguri a zia Meruccia per questo straordinario compleanno sempre in buona salute e con la stessa lucidità mentale, con l’auspicio di poter spegnere ancora tante candeline.