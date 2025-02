Messa in sicurezza del ponte Sente Longo: in arrivo il materiale per il consolidamento delle pile

Sembra ci siano progressi per la messa in sicurezza del ponte Sente Longo. Il fatto che stia arrivando il materiale per il consolidamento delle pile indica che il progetto sta entrando nella fase operativa. Le gabbie per i pali da 24 metri e il diametro di 120 millimetri sono una parte fondamentale per rinforzare le fondazioni e assicurare che il ponte abbia una stabilità duratura.

Anche i tubi per gli ancoraggi da 26 centimetri, di cui ne devono fare 54, sono cruciali per garantire l'efficacia del consolidamento.Dopo circa sei anni di chiusura di questa grande arteria di collegamento tra Molise e Abruzzo

è fondamentale che i lavori procedano rapidamente per ripristinare i collegamenti, essenziali per il territorio e la mobilità delle persone e delle merci."