L'ingegnere Marco Scarano eletto coordinatore OICE Molise

In data odierna si è riunita l'Assemblea degli Associati OICE, l'Associazione aderente a Confindustria, che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica - della Regione Molise, per la nomina del nuovo Coordinatore Regionale per il quadriennio 2025-2029.

L'Assemblea degli Associati OICE della Regione, riunitasi in teleconferenza presieduta dal Presidente della Consulta Interregionale OICE, ing. Giovanni Kisslinger, ha eletto all'unanimità l'ing. Marco Scarano. L'ing. Marco Scarano, assieme all'ing. Roberto Di Cesare, rappresenta la Bimdis Srl Società di Ingegneria, operante ormai da anni nella Regione Molise e nel contesto Nazionale nei servizi di progettazione, direzione lavori e collaudi attinenti alle opere infrastrutturali pubbliche.



Tra gli Associati OICE della Regione Molise hanno presenziato alla votazione le società Opera Project Officina per l'Architettura e l'Ingegneria srl, degli Architetti Jacopo Di Cristofaro e Alessandro Izzi, e la FIL.OS ingegneria S.r.l. dell'ing. Francesco Ferrauto.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal neo eletto Coordinatore OICE del Molise che ha affermato: "per la prima volta sarà presente in OICE una rappresentanza di professionisti del settore dell'architettura e dell'ingegneria della Regione Molise, con lo scopo di creare nuove interazioni a livello locale e Nazionale con gli organismi regionali di rappresentanza della Confindustria, dei costruttori e dei liberi professionisti per lo sviluppo di un programma di investimenti di interesse comune".



L'elezione dell'ing. Scarano sarà ratificata il 18 marzo dal Consiglio Generale dell'Associazione confindustriale che riunisce le organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica.