Nomina della Commissione per l'Assegnazione delle 3 Borse Lavoro per la Manutenzione del Territorio di Agnone

Il 25 febbraio 2025, presso il Palazzo Municipale di Agnone, il Responsabile del 1° Settore Affari Generali ha nominato la commissione per la selezione dei candidati per l'assegnazione di 3 borse lavoro, come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n.18 del 30 gennaio 2025. Queste borse sono destinate a favorire persone svantaggiate residenti nel Comune di Agnone, per il progetto di manutenzione del territorio.

La commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Vittorio Patriarca (Presidente), dal Segretario Generale, D.ssa Miraldi Maria Teresa, dalla Responsabile Affari Generali, D.ssa Emilia Marcovecchio, e dall'Istruttore Amministrativo Contabile, Rag. Paola del Coiro (Segretario Verbalizzante).

L'incarico sarà svolto a titolo gratuito e non comporta riflessi economico-finanziari per l'ente. La decisione è stata approvata in conformità alle normative di legge e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.