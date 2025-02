Attivazione della Sala Stampa Digitale su Telegram del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso per una comunicazione veloce e trasparente riservata alla stampa

Il Comando dei Vigili del fuoco di Campobasso attiverà una sala stampa digitale sulla piattaforma di messagistica istantanea Telegram, curata dall’Ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione in Emergenza del Comando, il cui responsabile è il Direttore Ing. Alfredo Massimilla e il viceresponsabile è l’Ispettore Antincendi Settimio Catolino.

L’iniziativa è volta a comunicare con rapidità, uniformità e trasparenza le attività svolte dal Comando con particolare riferimento agli interventi di soccorso rilevanti anche allo scopo di contribuire alla divulgazione della cultura della sicurezza. La sala stampa digitale rappresenterà il canale di informazione principale utilizzato dall’Ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione in Emergenza del Comando. Attraverso essa, compatibilmente con i compiti istituzionali, le priorità del soccorso e limitatamente a quanto consentito delle normative vigenti, saranno diffuse le notizie agli organi di informazione; pertanto, eventuali richieste di informazioni potranno essere avanzate direttamente attraverso la sala stampa digitale mediante brevi messaggi di testo.

Per l’ammissione alla sala stampa digitale sulla piattaforma Telegram, denominata “Pressroom Vigili del Fuoco Campobasso”, le testate giornalisitiche ovvero i singoli professionisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti, della cui iscrizione occorre dare evidenza, sono invitati ad inoltrare richiesta all’indirizzo com.campobasso@cert.vigilfuoco.it indicando l’username Telegram associato all’utenza telefonica di cui si chiede l’ammissione. Si informa che, qualora non si intenda rendere visibile agli altri partecipanti della sala stampa digitale il numero di telefono, potranno essere utilizzate le opzioni di riservatezza della propria utenza offerte dalla piattaforma Telegram

Le richieste di ammisione potranno essere inoltrate a partire dalla data odierna, mentre la data prevista per l’apertura della sala stampa digitale è il 17 marzo p.v. Si evidenzia che le immagini che saranno rese disponibili sono di proprietà del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed è concesso l’uso gratuito delle stesse per finalità di informazione, mantenendo inalterato il logo dei Vigili del Fuoco. Per l’impiego in pubblicazioni editoriali è necessaria la preventiva autorizzazione, mentre è vietato l’utilizzo per la promozione di prodotti o servizi commerciali. L’occasione è favorevole per porgere cordiali saluti.