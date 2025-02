Capracotta rende omaggio alla storia della Repubblica: in mostra i ritratti ufficiali dei Presidenti

Capracotta, 25 febbraio 2025 – Un'importante iniziativa culturale è stata inaugurata ieri nella Sala della Cultura del Comune di Capracotta: l'esposizione dei ritratti ufficiali dei dodici Presidenti della Repubblica che si sono succeduti nei 79 anni di vita della Repubblica Italiana. Una galleria che racconta la storia del nostro Paese, attraverso le figure che hanno guidato l'Italia dal 1946 ad oggi.

I ritratti in mostra includono i volti di Enrico De Nicola, Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi, Antonio Segni, Giuseppe Saragat, Giovanni Leone, Sandro Pertini, Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella. Ogni immagine è accompagnata da una targhetta con il nome del Presidente e il periodo del suo mandato. Un tocco innovativo è dato dalla presenza di un QR code sotto ogni ritratto, che consente ai visitatori di collegarsi direttamente al sito ufficiale del Quirinale per scoprire maggiori dettagli sulla biografia di ciascun Capo dello Stato.

L'allestimento della "galleria dei Presidenti" è stato fortemente voluto dal sindaco di Capracotta, Candido Paglione, con l'intento di rendere la storia repubblicana del nostro Paese accessibile a tutti e di rafforzare il legame della comunità con le istituzioni. Il sindaco ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un'opportunità per riscoprire il percorso storico e istituzionale dell'Italia, stimolando anche la curiosità dei giovani e dei turisti.

Questa "galleria dei Presidenti" non solo omaggia la figura di ogni Capo dello Stato, ma si propone anche come un’occasione educativa per tutta la cittadinanza. Con il supporto della tecnologia, infatti, i visitatori possono approfondire facilmente la biografia di ogni Presidente e comprendere meglio il ruolo fondamentale che questi hanno svolto nella storia recente dell’Italia.

Con questa mostra, Capracotta si conferma come un punto di riferimento culturale, promuovendo la memoria storica e l'importanza delle istituzioni repubblicane in un formato moderno e facilmente accessibile.