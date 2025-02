Patriciello (Lega): 22,3 milioni di euro per la sicurezza delle strade nei piccoli Comuni, grazie al Ministro Salvini'"

BRUXELLES 27 FEBBRAIO 2025 – “Ogni investimento sulle strade è un passo avanti per l’intera economia del territorio. Un grazie al Ministro Salvini per l’attenzione che sta dimostrando non solo per la viabilità in generale ma soprattutto per i piccoli Comuni, visto che parte dei fondi stanziati saranno destinati alle amministrazioni al di sotto dei cinquemila abitanti”. Così Aldo Patriciello, europarlamentare e coordinatore della Lega in Molise, sull’annuncio del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del via libera al decreto che consentirà lo scorrimento della graduatoria 2024 per ulteriori 39 progetti, che si vanno a sommare ai 20 milioni che hanno consentito la realizzazione di 151 interventi nel 2024 e ai 18 milioni di euro del 2023 per 136 interventi.

Le risorse assegnate in conto 2024 ammontano complessivamente a 22,3 milioni di euro. “Come anticipato dal Ministro Salvini, – ha dichiarato Patriciello - per quanto concerne il 2025, nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per l'assegnazione di ulteriori 12 milioni di euro a favore sempre dei comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti. Un’ottima notizia per i nostri piccoli Comuni: mettere in sicurezza le nostre strade è di fondamentale importanza”.