Un allegro Carnevale: I bambini delle scuole di Agnone in festa tra Maschere, Canti e Balli

La città di Agnone è stata invasa questa mattina da una sfilata coloratissima che ha portato in strada tanti bambini, tutti pronti a festeggiare il Carnevale con allegria e tanto spirito di festa. I piccoli protagonisti, vestiti con maschere fantasiose e costumi vivaci, hanno dato vita a un evento straordinario che ha coinvolto le scuole dell'infanzia e le scuole primarie agnonesi.





I bambini, accompagnati dai loro insegnanti e famiglie, hanno sfilato per le vie del paese, regalando sorrisi e spensieratezza a chiunque si trovasse a passare. Canti, balli e coriandoli hanno reso la giornata ancora più speciale, mentre le strade erano adornate di colori e di allegria. Ogni gruppo di bambini ha partecipato con entusiasmo, portando le proprie tradizioni, i propri colori e una fantasia senza limiti.



Tra le maschere più originali, non sono mancati supereroi, principesse, animali e personaggi fiabeschi, tutti pronti a far sognare e divertire il pubblico. I canti festosi e le danze coinvolgenti hanno creato un'atmosfera magica ia assolata giornata di febbraio, trasformandoAgnone in un grande palcoscenico di gioia e spensieratezza.





A chiudere la festa, una pioggia di coriandoli che ha avvolto tutti i partecipanti, un finale perfetto per una giornata che, come ogni anno, segna l'arrivo della stagione più festosa dell'anno. Un Carnevale che ha visto brillare gli occhi dei bambini, veri protagonisti della festa, ma anche di tutta la comunità che, ancora una volta, ha dimostrato di saper celebrare insieme momenti di gioia e solidarietà.