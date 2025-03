Pierpaolo Miserere - Assessore ai LL.PP. del Comune di Trivento: ANAC e Prefettura confermano la legittimitÃ  della mia nomina

ANAC e Prefettura confermano la legittimità della mia nomina: l’ostruzionismo dell’opposizione ha solo danneggiato la comunità Dopo oltre sette mesi di attesa, sia la Prefettura che l’ANAC hanno ufficialmente confermato la piena legittimità della mia nomina a responsabile del settore tecnico del Comune, dichiarando insussistenti le cause di inconferibilità e incompatibilità sollevate dall’opposizione.

Fin dall’inizio del mio incarico, ho accettato questa responsabilità a titolo gratuito, con l’unico obiettivo di garantire il funzionamento di un settore strategico per la nostra comunità, colmando un vuoto amministrativo che avrebbe rischiato di paralizzare l’ente. Purtroppo, nel corso di questi mesi, ho dovuto assistere a un'inaccettabile campagna di disinformazione e attacchi personali, culminata con la pubblicazione di un articolo su Molise Tabloid il 15 agosto 2024, nel quale sono state riportate ricostruzioni false e diffamatorie, volte unicamente a screditare la mia persona e il lavoro dell’amministrazione comunale. Falsità e insinuazioni smentite dai fatti L’articolo, riprendendo le accuse mosse dall’opposizione, ha lasciato intendere che la mia nomina sarebbe frutto di un’irregolarità amministrativa e che vi sarebbero ombre di conflitto di interessi, mancanza di trasparenza e persino incompetenza. Nulla di più falso. I fatti parlano chiaro:

• La Prefettura e l’ANAC, analizzando la documentazione richiesta in sede di istruttoria e non rilevando vizi circa l’esatta interpretazione delle norme poste a fondamento della mia nomina, hanno confermato la sua legittimità smentendo qualsiasi ipotesi di inconferibilità e incompatibilità.

• Il regolamento comunale è stato rispettato e non è stata effettuata alcuna forzatura normativa, come invece falsamente riportato nell’articolo.

• Gli atti amministrativi sono tutti regolarmente pubblicati, e non vi è stata alcuna mancanza di trasparenza. Di fronte a una campagna denigratoria di questa portata, che ha arrecato un danno non solo a me ma all’intera comunità, mi riservo di agire nelle sedi opportune per tutelare la mia persona e la mia reputazione professionale. Un danno alla comunità Mentre l’opposizione si è impegnata in sterili attacchi politici, la paralisi amministrativa del settore tecnico ha causato ritardi e disagi concreti per i cittadini, danneggiando servizi essenziali e frenando lo sviluppo del territorio. Il nostro impegno, invece, resta fermamente rivolto alla risoluzione dei problemi concreti della comunità, senza lasciarci distrarre da polemiche strumentali. Chi ha a cuore il bene della nostra città dovrebbe fare lo stesso. Confidiamo che, in futuro, il dibattito politico possa tornare ad essere fondato sulla collaborazione e sulla ricerca del bene comune, piuttosto che su tentativi di ostacolare chi lavora nell’interesse esclusivo della comunità. Pierpaolo Miserere Assessore ai LL.PP. del Comune di Trivento e-mail: studiotecnicomiserere@gmail.com Telefono: 328 3712151