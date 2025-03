Tutto pronto per il Carnevale venafrano 2025

Inizia oggi la 3 giorni dedicata al Carnevale. Anche quest'anno, infatti, l'Amministrazione Comunale ha deciso di promuovere eventi e manifestazioni che consentano di creare il giusto clima di divertimento, soprattutto per bambini e famiglie, ma non solo.

La ormai consolidata collaborazione con le associazioni e il sostegno economico alle loro iniziative consentiranno anche quest'anno di riempire le strade di Venafro di gioia e spensieratezza.

Si inizia oggi pomeriggio a Ceppagna, dove, in piazza Padre Pio, a partire dalle 15:30 ci sarà una festa pensata per i più piccoli, con animazione, mascotte e spettacoli vari, e, a seguire, intrattenimento e stand gastronomici anche per i più grandi, con una festa che proseguirà anche la sera.

Domenica, invece, grande festa in centro a Venafro, con il Carnevale in Piazza Porta Nuova organizzato dall'Oratorio della Parrocchia San Giovanni in Platea a partire dalle 14:30, e poi su corso Campano ci saranno sfilata, banda, majorette e animazione. Nell'occasione avremo la presenza di diversi allestimenti e carri, da quello coordinato dall'associazione Parasacco con il contributo economico del Comune, a quelli degli amici di Pozzilli e di Sesto Campano.

Martedì, poi, si replicherà con la sfilata e l'animazione su corso Campano.

Carnevale, però, quest'anno vuole essere anche all'insegna del ricordo e della gratitudine verso chi in passato ha fatto sorridere e divertire tanti bambini. Per questo, a pochi mesi dalla scomparsa di Angelino Bruno, oggi pomeriggio, alle ore 16 nella Sala Consiliare, l'Amministrazione Comunale incontrerà i familiari di Angelino, a cui sarà consegnato un piccolo riconoscimento alla memoria.

Il Sindaco, Alfredo Ricci, sottolinea che «anche quest'anno la collaborazione con le associazioni, sia di Venafro sia dei Comuni limitrofi, e l'impegno finanziario del Comune consentiranno di riempire le strade della nostra città di sfilate, animazione e tanti sorrisi. Sfilate, animazione, banda e mascotte faranno da cornice a una 3 giorni di festeggiamenti dedicata soprattutto ai più piccoli e alle famiglie, a conferma della riuscita della scelta del 2019 di rilanciare il Carnevale venafrano, che rischiava di scomparire».

Aurelio Elcino, Consigliere Comunale delegato a Organizzazione di Eventi e Spettacoli e ai Rapporti con le Associazioni, aggiunge: «Ci tengo a sottolineare, come delegato agli Eventi e ai Rapporti con le Associazioni, che sono molto contento di constatare sempre più entusiasmo. Infatti, abbiamo già tantissime proposte di eventi in vista dell'estate, passando per il grande evento della "Notte dei Fuochi" a cui stiamo lavorando da settimane. Sintomo, a mio avviso, che anno dopo anno le tante associazioni riscontrano un rapporto con l'Amministrazione Comunale fatto di disponibilità, impegno e dedizione. Tutto questo ci sta permettendo di "trasformare" ricorrenze in grandi eventi, in cui accogliamo moltissimi visitatori da fuori con vantaggi e benefici per tutti. Per questo oglio ancora una volta ringraziare le associazioni per l'impegno e la disponibilità».