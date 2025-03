"Una grande piazza per L'Europa". Michele Serra lancia l'appello, i partiti rispondono

Michele Serra dalle pagine di Repubblica lancia un appello per una grande manifestazione a favore dell’Europa, della sua unità e libertà, in risposta a un clima di disorientamento e paura di fronte ai cambiamenti globali. Si chiede se il concetto politico-strategico di Occidente esista ancora e se l’Europa riuscirà a resistere alle pressioni delle autocrazie.

Pur dichiarando di non avere esperienza nell’organizzazione di mobilitazioni del genere, Serra sollecita chiunque – cittadini, associazioni, sindacati – a raccogliere l’iniziativa per dare visibilità a un’identità europea “dal basso”, che non guardi al passato ma “parli del domani, parli dei figli e dei nipoti”.