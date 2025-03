Stanotte una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso è intervenuta per incidente stradale frontale tra due auto sulla Strada gildonese in territorio di Ferrazzano. I due conducenti già erano stati liberati dall"abitacolo, pertanto la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza delle due auto. Sul posto anche il 118 che ha provveduto a trasportare in ospedale uno dei due conducenti e i Carabinieri di Campobasso per quanto di loro competenza.