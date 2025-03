Il 7, 8 E 9 marzo fermiamo la sclerosi multipla con un fiore Tornano nelle piazze le gardensie dell'Aism per sostenere ricerca

Roma - In Italia, la sclerosi multipla colpisce oltre 140.000 persone, con una prevalenza doppia nelle donne rispetto agli uomini. Per combatterla, Aism, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, celebra la 20ma edizione di Gardensia, la manifestazione solidale che venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 marzo colorerà 5.000 piazze con gardenie e ortensie, simbolo del legame tra le donne e la lotta contro la SM.

Gardensia: due decenni di fiori e solidarietà Da due decenni, questa manifestazione porta nelle piazze italiane fiori e impegno per la ricerca. Evolvendosi da 'Fiorincittà' alla profumatissima Gardenia fino all'attuale Gardensia, il progetto ha consolidato il suo ruolo nella sensibilizzazione sulla SM e nella raccolta fondi. Due fiori, una gardenia e un'ortensia, rappresentano il forte legame tra le donne e la SM, una malattia che colpisce il doppio delle donne rispetto agli uomini. La SM è una malattia neurologica cronica, imprevedibile e progressivamente invalidante, che si manifesta generalmente tra i 20 e i 30 anni, una fase cruciale della vita. Attraverso 'Gardensia', AISM invita a scegliere una pianta e contribuire così alla ricerca scientifica e al potenziamento dei servizi per le persone con SM e patologie correlate. Nonostante i progressi della ricerca, le cause della malattia rimangono sconosciute e non esiste ancora una cura definitiva. Tuttavia, i risultati degli ultimi 20 anni hanno migliorato significativamente la qualità della vita delle persone con SM, grazie a terapie innovative e approcci integrati. Dove e come partecipare Promossa da AISM, la manifestazione si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Grazie all'impegno di oltre 14.000 volontari, circa 5.000 piazze italiane offriranno la possibilità di donare e ricevere una pianta a fronte di un contributo minimo di 15 euro per pianta. È possibile anche prenotare le proprie gardenie e ortensie contattando la Sezione Provinciale AISM della propria città, disponibile su www.aism.it/gardensia .

Giornata internazionale della donna: Aism stop alla discriminazione La discriminazione multipla, quando si tratta di donne con disabilità, è ancora troppo alta: è stata sperimentata almeno una volta nella vita dalle persone con SM e neuromielite ottica (61,1%) mentre per le donne arriva al 63%. Per le donne AISM ha promosso diversi progetti - I>DEA, e #Cambiailfinale - pensati nel tempo per mettere uno stop a discriminazione e violenza contro le donne con disabilità offrendo strumenti informativi e formativi (incontri, guide, video) destinati a creare una rete di supporto capace di riconoscere e fronteggiare gli impatti delle discriminazioni. www.progettoideaaism.it .

Chiara Francini è il volto della campagna Gardensia "Con Gardensia facciamo fiorire la ricerca, facciamo fiorire tante iniziative di AISM per le donne, facciamo fiorire vita nuova dentro e oltre la sclerosi multipla e patologie correlate. Come dico sempre, non bisogna mai smettere di apprezzare la bellezza, anche di un fiore, donare bellezza e prendersi cura di sé, tutti noi meritiamo di essere ogni giorno forti e chiari. Ci sono sempre nuove sfide da affrontare e superare, portiamo nuova linfa alle nostre radici, con il sorriso, tutti noi, qualsiasi sia la nostra età, possiamo essere "ragazze e ragazzi come io", persone autentiche, uniche, speciali" dichiara Chiara Francini, attrice, scrittrice, conduttrice televisiva e ambasciatrice AISM.

45512 un numero solidale per un futuro senza SM Quest'anno è attivo anche il numero solidale 45512, grazie al quale è possibile sostenere la realizzazione di un centro di eccellenza europeo per la neuroriabilitazione. I fondi raccolti saranno utilizzati per: - Creare laboratori all'avanguardia; - Sviluppare dispositivi tecnologici per la riabilitazione; - Validare nuove linee guida.

Le donazioni al numero solidale sono 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Tiscali e Geny; 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile; 2 euro con SMS da cellulare WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Fastweb, Coopvoce e Tiscali.

Assaeroporti e Aeroporti 2030 insieme agli aeroporti italiani sostengono Gardensia All'iniziativa Bentornata Gardensia di AISM hanno aderito Assaeroporti, insieme agli aeroporti di Alghero, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania e Comiso, Cuneo, Firenze e Pisa, Forlì, Genova, Milano Linate e Milano Malpensa, Napoli e Salerno, Olbia, Palermo, Pescara, Torino, Trapani e Trieste e Aeroporti 2030, insieme agli aeroporti di Roma, Treviso, Venezia, Verona e agli Aeroporti di Puglia.

La sclerosi multipla e patologie correlate Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale. Si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell'equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona. Colpisce principalmente giovani e donne con sintomi che variano a seconda della zona del sistema nervoso colpita. La SM è una grande emergenza sanitaria e sociale. In Italia, ogni anno, 3.600 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla, con una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle oltre 140 mila persone con SM, il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni. Le donne sono il doppio rispetto agli uomini. La SM è la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. L'Italia è un paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla, con un costo sociale medio della malattia di oltre 6 miliardi di euro l'anno. Tra le patologie correlate alla SM vi sono i disturbi dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD), che ha un quadro di bisogni e di interventi sanitari e socioassistenziali assimilabili alla SM. Sono tra i 1.500 e 2.000 i casi di neuromielite ottica in Italia.

Chi è Aism AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM), è l'unica organizzazione in Italia che da oltre 55 anni si dedica interamente alla sclerosi multipla, promuovendo ricerca scientifica, servizi e iniziative per migliorare la qualità di vita delle persone con SM e affermare i loro diritti.