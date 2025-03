Agnone si aggiudica il titolo di "CittÃ  dei Formaggi 2025"

Un nuovo, prestigioso riconoscimento per Agnone: l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi (Onaf) ha conferito alla città il titolo di "Città dei Formaggi 2025". Questo importante traguardo celebra la secolare tradizione casearia di Agnone, che affonda le sue radici nella transumanza e nel territorio incontaminato dell’Alto Molise, un angolo di paradiso dove la cultura del formaggio è parte integrante della storia e dell'identità locale.

A ricevere il riconoscimento, il sindaco di Agnone, Daniele Saia, che sarà premiato dalla consigliera nazionale Onaf, Maria Sarnataro. Un evento che vedrà la partecipazione anche di figure istituzionali di rilievo, come il presidente della Regione Francesco Roberti, il presidente della Camera di Commercio del Molise Paolo Spina, e l’assessore alle Politiche Agricole Salvatore Micone.

Agnone, città dei formaggi, non è solo un simbolo di tradizione, ma anche un esempio di innovazione e promozione del settore. Un chiaro esempio di ciò è la fiera Casearia, l'unica manifestazione del Centro-Sud dedicata ai formaggi italiani, che rappresenta un punto di riferimento per gli amanti del settore e per i professionisti del ramo.

Unisciti a noi per celebrare questo straordinario riconoscimento e scoprire la bellezza e il gusto che Agnone ha da offrire. Vi aspettiamo per festeggiare insieme un momento storico per la nostra città!

Silvia Cavallari