Restituzione del cane Tonino: diffamazioni e offese allâ€™anziano proprietario, il legale presenta esposto alla procura della repubblica

La restituzione del cane Tonino al legittimo proprietario, Angiolino Masciotra, ad Agnone (IS) il 10 marzo 2025, ha innescato una furiosa campagna di offese e minacce nei confronti dell’anziano. La pubblicazione di un video parziale sui social, che mostra il cane spaesato, ha alimentato insulti rivolti a Masciotra. In risposta, il suo avvocato, Mike Matticoli, ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Isernia, denunciando le gravi diffamazioni e intimidazioni ricevute tramite i social network.

Di seguito la comunicazione dell'Avvocato Mike Matticoli:

"A seguito della restituzione del cane Tonino al legittimo proprietario sig. Angiolino Masciotra, avvenuto in Agnone (IS) in data 10.03.2025, da parte di una volontaria che lo tratteneva senza averne alcun titolo, consegna peraltro avvenuta con modalità assai discutibili, infatti la volontaria aveva chiesto espressamente di eseguire la consegna privatamente senza la presenza di giornalisti o telecamere, salvo poi farsi accompagnare da un giornalista di parte, il quale girava alcune scene della restituzione rendendone pubbliche solo una minima parte e, proprio a seguito della pubblicazione sui social media, dello spezzone di video girato in quella circostanza, ove, il cane, spaesato e disorientato, pareva voler risalire in macchina, alcuni soggetti hanno avviato – sempre tramite social network - una campagna diffamatoria – a tratti intimidatoria e minacciosa – nei confronti di Angiolino Masciotra. Tali condotte, peraltro poste in essere per il tramite dei social network configurano numerose ipotesi penalmente rilevanti, aggravate dall’uso dello strumento dei social.

A seguito di ciò, il sig. Masciotra si vede costretto a tutelarsi presso le sedi opportune e sarà quindi depositata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Isernia una denuncia – querela per le condotte sopra descritte. Unitamente alla denuncia – querela saranno depositati tutti gli screen-shot dei post e dei commenti diffamatori ed intimidatori rivolti al sig. Angiolino Masciotra, contenenti i nominativi degli autori, affinché, gli organi inquirenti possano individuare agevolmente i responsabili.

Tanto si doveva."

Avv. Mike Matticoli