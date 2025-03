Incidenti Stradali a Isernia: Tir fuori strada su SS 85 a causa delle forti piogge

Dal primo pomeriggio di oggi 12 marzo, anche a causa della forti piogge, alcuni TIR nel transitare lungo il percorso alternativo della SS 85, in Viale Europa a Isernia, sono finiti fuori strada con la necessità di recupero da parte della Autogru dei Vigili del Fuoco di Isernia.





Sul posto stanno operando due squadre dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale per decongestionare il traffico e liberare il percorso alternativo. La SS 85, è chiusa al traffico causa lavori.



Tra i vari TIR che hanno perso il controllo anche uno trasportante acido citrico; per fortuna non ci sono stati i danni.