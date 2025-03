Agnone inaugura il nuovo Palazzetto dello Sport: un'intera area con impianti per calcetto, tennis, basket, bocce e piscina

Il 26 marzo alle ore 11:30, Agnone celebrerà l’inaugurazione del suo nuovo palazzetto dello sport, una struttura moderna e all’avanguardia situata in località “Tiro a Segno”. Questo nuovo impianto è frutto di un investimento complessivo di 1 milione e 350 mila euro, finanziato grazie al bando “Sport e Periferie”, al contributo dell’amministrazione comunale e al piano “Green Communities” per l’efficientamento energetico.

Il nuovo palazzetto è il cuore pulsante di un’area completamente bonificata e ristrutturata, che offre una varietà di impianti sportivi. Oltre alla struttura principale, sono stati ripristinati il campo da bocce, il campetto per calcetto, basket e tennis, e presto sarà inaugurata anche la piscina, prevista per il mese di maggio. Un’area che, attraverso la sua riqualificazione, rappresenta un esempio concreto di come si possano recuperare spazi per la comunità, promuovendo la salute e il benessere attraverso lo sport.

L’efficienza della nuova struttura non si limita solo alla sua funzionalità sportiva, ma si estende anche all’aspetto ecologico. Progettata con soluzioni innovative, la struttura è incentrata sul risparmio energetico e la sostenibilità, garantendo un impatto ambientale ridotto e un uso ottimale delle risorse.

All’inaugurazione parteciperanno il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che sottolineeranno l’importanza di investire nelle infrastrutture sportive e di promuovere l’attività fisica come elemento chiave per la crescita sociale e il benessere della comunità.

Questo nuovo palazzetto rappresenta una grande opportunità per l’Alto Molise e l’Alto Vastese, offrendo uno spazio moderno e funzionale per attività sportive e aggregative, e consolidando il ruolo dello sport come strumento di coesione e sviluppo territoriale.