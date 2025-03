Capracotta e il caso GRIM: Â«Gestione inadeguata, pronti a uscirneÂ»

Il Comune di Capracotta esprime forte delusione nei confronti della gestione del servizio idrico da parte di GRIM, sottolineando le difficoltà riscontrate in tre anni di collaborazione. Nonostante l’impegno iniziale, la situazione è segnata da promesse non mantenute, ritardi nei rimborsi per interventi di manutenzione e il rischio di un disavanzo finanziario che minaccia le finanze comunali. Il Comune, che in passato ha dimostrato capacità gestionale autonoma, ora chiede ad EGAM di riconoscere la legittimità della propria gestione del servizio, anche alla luce delle recenti dimissioni del Presidente di Molise Acque. Se non vi sarà un cambiamento, l’amministrazione è pronta a uscire da GRIM e a denunciare le inadempienze riscontrate, portando il caso all’attenzione della magistratura.