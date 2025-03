La Super Corazzata U.S. Vastogirardi fermata dai giovani leoni dell'Olympia Agnonese: Pareggio meritatissimo

Nel match di oggi al di Tella, l'U.S. Vastogirardi, prima in classifica e imbattuta fino a questo momento nel torneo di Eccellenza, ha dovuto accontentarsi di un pareggio 2-2 contro l'Olympia Agnonese, squadra giovane e determinata che ha mostrato grande carattere, ottenendo così il settimo risultato positivo consecutivo.

La partita è stata entusiasmante, vivace e ricca di azioni pericolose. Nonostante la reputazione e il blasone degli avversari, i ragazzi dell'Olympia non si sono mai fatti intimidire, rispondendo colpo su colpo e creando più occasioni da gol del Vastogirardi, tra cui un tiro che ha colpito la traversa con il portiere battuto, tirato dall’ottimo d’Orta.

Il Vastogirardi è passato in vantaggio al 20’ con un'azione personale del suo centravanti. Tuttavia, la reazione dell'Olympia non è tardata ad arrivare: al 30’ del primo tempo, una splendida punizione di d'Orta ha portato il pareggio, regalando agli spettatori una partita emozionante.

Nel secondo tempo, il Vastogirardi è tornato in vantaggio grazie a un'azione confusa in area, ma i giovani leoni dell'Olympia non si sono arresi. Con coraggio e determinazione, hanno sfiorato più volte il pareggio, che è arrivato al 30’ grazie a una bella azione corale finalizzata da Lucio Brunetti, che ha infilato il portiere avversario nell'angolino.

Nonostante alcune assenze importanti, l’Olympia ha dimostrato grande compattezza, anche grazie alle scelte dei mister Bonomi e Dell’Oglio. A distinguersi anche i giovani promesse Agnonesi, Alessandro Antenucci e Simone Misischia, entrati in campo con grinta e determinazione.

Molti tifosi e appassionati presso lo stadio del Vastogirardi intitolato al grande e indimenticabile giocatore, Filippo Di Tella, ex giocatore dell'Olympia, hanno incitato i ragazzi per tutta la partita, festeggiando alla fine il pareggio conquistato con merito.

Un punto che, considerando la forza dell'avversario, ha il sapore di una vittoria per i giovani dell'Olympia Agnonese, che continuano a far ben sperare per il futuro.