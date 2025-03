19 marzo 2025: Ricordo di San Giovanni Paolo II a trent’anni dalla sua visita ad Agnone e alla Pontificia Fonderia Marinelli

Il 19 marzo 2025, la città di Agnone si prepara a celebrare un evento speciale, ricordando la visita di San Giovanni Paolo II a trent’anni di distanza. Un'occasione che riporta alla mente il legame profondo tra la figura del Papa e la storica Pontificia Fonderia Marinelli, celebre per la sua produzione artigianale di campane.

Ore 17:30 – Pontificia Fonderia Marinelli Il ricordo inizierà con un simbolico tributo: trenta rintocchi della campana del Giubileo, che risuoneranno in segno di memoria per la visita di Papa Giovanni Paolo II. Il suono delle campane, emblema della Fonderia Marinelli, segnerà il momento di riflessione collettiva e di rinnovato impegno per la comunità.

Ore 18:00 – Chiesa di Santa Maria S.S. di Costantinopoli La celebrazione proseguirà con una Santa Messa, presieduta dal Vicario Generale Don Mario Fangio. Durante la funzione, il sindaco di Agnone, Daniele Saia, e la presidente dell'UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) sezione Agnone, Gabriella Marinelli, porteranno il loro saluto alla comunità, sottolineando il valore di questa ricorrenza.

Un momento particolarmente toccante sarà la testimonianza della famiglia Marinelli, con Armando e Pasquale Marinelli, che ricorderanno lo storico e indimenticabile incontro con Papa Giovanni Paolo II in fonderia. Sarà anche l’occasione per rievocare la fusione della "Campana della Pace", simbolo di speranza e unità.

Il programma includerà inoltre la premiazione dell'“Artigiano d'Eccellenza di Agnone” in onore di San Giuseppe Artigiano, con un tributo speciale a Vittorio Lemme. A questa cerimonia seguirà la consegna di una campanella alla famiglia Lemme, in memoria del diacono che, con la sua dedizione, era solito ordinare i panini benedetti in occasione delle celebrazioni religiose. Un gesto che simboleggia la continuità delle tradizioni e dei valori che legano la città di Agnone alle sue radici cristiane e artigiane.

Infine, per concludere, i partecipanti saranno invitati a ricevere i panini benedetti, prodotti da Mario Porrone, un omaggio a quelle tradizioni che sono parte integrante della memoria collettiva della comunità agnonese.