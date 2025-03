Appuntamento domenica ad Agnone con La Locandiera di Goldoni

AGNONE – Appuntamento con il grande teatro domenica 23 marzo alle ore 17:30 sul palco del Teatro Italo Argentino di Agnone: La Locandiera di Carlo Goldoni, nel fastoso allestimento prodotto da Torino Spettacoli, concluderà la stagione teatrale 2024/2025. Diretto da Enrico Fasella, lo spettacolo vedrà protagonisti Miriam Mesturino, Luciano Caratto e Alessandro Marrapodi, affiancati dal ricco cast composto da Barbara Cinquatti, Stefano Fiorillo, Maria Elvira Rao, Stefano Bianco, Mattia Tarantino, David Daryl Miceli e Andrea Pampanini; il nutrito gruppo di interpreti darà vita a una delle più belle e amate commedie goldoniane, nell’elegante scena realizzata da Emanuele Luzzati.

Una conclusione in grande stile, dunque, per la prima stagione teatrale interamente curata e diretta dall’Associazione “Amici del Teatro Italo Argentino”, che del rapporto con il pubblico e con il territorio alto-molisano ha fatto un’assoluta priorità. E con la fine della stagione teatrale è tempo di tirare le somme:

«Lasceremo che siano i nostri amati spettatori ad esprimersi sulla qualità della programmazione che abbiamo costruito; dal nostro canto, possiamo definirci più che soddisfatti», fanno sapere dall’Associazione. «Non soltanto per il numero di biglietti venduti, con diversi sold out, ma soprattutto per la qualità delle relazioni umane e professionali che abbiamo costruito sia con il nostro pubblico che con i bravissimi professionisti ospiti del nostro Teatro. A questo si aggiunge l’orgoglio di aver agito in autonomia, senza rivolgerci a circuiti esterni, ma selezionando e calibrando l’offerta in base alle esigenze della nostra comunità: l’augurio è avere l’opportunità di proseguire su questa strada anche per l’immediato futuro».

Ancora pochissimi i biglietti disponibili per La Locandiera: è possibile acquistarli presso l’Ufficio Informazioni della Pro Loco di Agnone in Corso Vittorio Emanuele 78, online sulla piattaforma CiaoTickets e nei punti vendita autorizzati CiaoTickets (con aggiunta dei diritti di prevendita). Il giorno dello spettacolo sarà aperto il botteghino del Teatro a partire dalle ore 16:30 per la vendita dei posti residui. Il costo dei biglietti è fissato a € 20 in platea e a € 15 in galleria per la tariffa intera, € 10 in platea ed € 7 in galleria per la tariffa ridotta under25.

Per informazioni, si invita a scrivere alla mail teatroitaloargentinoagnone@gmail.com, a contattare su Whatsapp il numero +39 3319638192 o a seguire i canali social del Teatro.

Agnone, 18 marzo 2025