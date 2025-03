L'imprenditrice del Pane Manuela Di Lullo di Agnone insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana"

Il 27 dicembre 2024, il Presidente della Repubblica Italiana ha conferito a Manuela Di Lullo, imprenditrice di Isernia, la prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana". Questo riconoscimento è stato attribuito in segno di apprezzamento per il suo impegno e la sua dedizione nel suo campo professionale, contribuendo significativamente alla crescita e allo sviluppo del tessuto economico e sociale locale.

La cerimonia di consegna della medaglia avverrà probabilmente il prossimo 2 giugno, in concomitanza con la celebrazione della Festa della Repubblica, un’occasione simbolica che celebra i valori e l'impegno civico che hanno contraddistinto la carriera della Signora Di Lullo.

Un prestigioso traguardo per un'imprenditrice che ha saputo distinguersi non solo per la sua capacità di innovare, ma anche per la sua costante attenzione verso la comunità e il benessere collettivo. Le congratulazioni della cittadinanza e delle istituzioni sono giunte numerose, testimoniando il rispetto e l'ammirazione verso il suo lavoro e la sua figura.

L'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" rappresenta uno dei riconoscimenti più alti conferiti dallo Stato, ed è una testimonianza della carriera impeccabile e dell'integrità professionale di Manuela Di Lullo.