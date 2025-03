Dal 1Â° aprile 2025, treni Isernia-Napoli modificano percorso via Aversa

Dal prossimo 1° aprile 2025, tutti i treni che collegano Isernia e Napoli modificheranno il percorso e saranno instradati via Aversa anziché via Cancello, come accaduto fino ad ora. La modifica di percorso consentirà, da un lato, di migliorare la puntualità della linea Isernia – Napoli e dall'altro di evitare criticità legate ai già previsti lavori di ammodernamento della tratta Caserta-Cancello.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center al numero 800 89 20 21