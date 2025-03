Il Molise tra le regioni piÃ¹ penalizzate dai dazi di Trump: rischio per l'export a causa della bassa diversificazione

Molise con i dazi di Trump rientrerebbe tra le regioni più penalizzate e questo a causa del basso indice di diversificazione dei prodotti esportati. L'analisi della Cgia di Mestre fotografa la situazione nazionale e colloca la regione al secondo posto in Italia, dopo la Sardegna, tra quelle più a rischio. In Molise, tra i prodotti maggiormente esportati, al primo posto ci sono quelli chimici, fertilizzanti, materie plastiche e gomme che da soli rappresentano il 27,55% del volume complessivo per un valore di 353 milioni di euro. Basta poco per fare la Differenza nella vita di tanti Bambini nel mondo.ADV Basta poco per fare la Differenza nella vita di tanti Bambini nel mondo. Unicef A seguire, con il 22,88%, gli autoveicoli (293 mln di euro). Una parte rilevante dell'export (13,04%) è rappresentata da prodotti da forno e farinacei per un importo totale di 167 milioni di euro. I numeri (provvisori), pubblicati dalla Cgia su dati Istat sono riferiti al 2024.