Appello delle mamme di Agnone al Sindaco Saia: il parco giochi va sistemato

Le mamme di Agnone e dei paesi limitrofi si rivolgono con una richiesta urgente al Sindaco: il parco giochi necessita di interventi di manutenzione per garantire ai nostri bambini uno spazio sicuro e accogliente. Dopo un lungo e rigido inverno, i più piccoli non vedono l'ora di tornare all'aperto, per giocare, divertirsi e socializzare con i loro amici.

Il parco giochi rappresenta uno dei luoghi più amati dalle famiglie della zona, ma con il passare del tempo, alcuni giochi sono diventati pericolosi, altre attrezzature sono danneggiate e la sicurezza dell'area non è più garantita come una volta. I bambini hanno bisogno di uno spazio dove possano esprimersi liberamente, ma che sia anche sicuro e ben curato.

Le mamme chiedono dunque un intervento tempestivo per ripristinare la funzionalità del parco giochi, magari con la sostituzione di strutture obsolete, la manutenzione dei giochi e l’installazione di nuove attrezzature che stimolino la creatività e il movimento dei piccoli.

Con l’arrivo della primavera, il parco giochi sarà il cuore pulsante della cittadina, e la richiesta delle mamme non è solo di sistemare l'area, ma di farne un punto di riferimento per tutti i bambini della comunità. La cura e l'attenzione a questi spazi comuni sono essenziali per garantire un futuro migliore ai più piccoli, dove possano crescere, giocare e divertirsi in tutta sicurezza.

Il Sindaco è chiamato a rispondere con sollecitudine e a dare priorità a un intervento che rispecchi le necessità delle famiglie, unendo bellezza, sicurezza e inclusività nel cuore del nostro paese