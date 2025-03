Protesta ad Agnone il 28 marzo: Sindacati sollecitano Invitalia per i lavoratori Unilever, "Basta ritardi!"

Le scriventi OO.SS., evidenziano che, a distanza di ormai venti giorni dall’accordo definito tra Seri Industrial ed Unilever (con responsabilità di entrambe per quest’ultimo ritardo) i Lavoratori dell’Unilever, in ammortizzatore sociale che traguarda ormai il quarto anno, non hanno ancora risposte rispetto il via libera definitivo da parte di Invitalia. Tutti i soggetti, dalla Regione, al MIMIT, dicono che è tutto a posto ma la firma definitiva non arriva!!!!

Vorremmo ricordare a chi, con il procastinarsi della situazione, rimandando inspiegabilmente la determina, abdicando al proprio ruolo, rinviando la messa in opera degli asset necessari all’avvio del nuovo sito di Pozzilli (che necessita di 18 mesi per essere operativo), certifica che, più tardi si avrà il via libero definitivo, maggiore sarà la sofferenza dei Lavoratori in cassa integrazione, cui viene meno il punto fermo della ripartenza. Alla luce di ciò chiediamo a tutti i Lavoratori ed alle loro famiglie, agli Amministratori Regionali, ai vertici di Seri Industrial ed Unilever, di venire a fare una passeggiata ad Agnone il 28 marzo, dalle 10:00 alle 13:00 perché questa scelta? per chiedere in modo simbolico alla massima espressione di Invitalia, il dott. Rocco Sabelli, che si ricordi che anche i molisani, suoi conterranei, hanno diritto a passare una serena Pasqua!

Campobasso, 24/03/2025

Le Segreterie Regionali FEMCA - FILCTEM - UILTEC - CISAL - le RSA