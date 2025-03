Le mamme di Agnone chiedono il rifacimento del parco giochi: il sindaco Saia risponde con un progetto di rinnovamento ambizioso

Le mamme dei bambini agnonesi e dei comuni limitrofi hanno lanciato ieri un appello al sindaco di Agnone, Daniele Saia, chiedendo il rifacimento e la manutenzione del parco giochi situato nel centro della cittadina. La richiesta, che nasce dall'esigenza di garantire un'area sicura e funzionale per il gioco dei bambini, ha trovato subito ascolto presso l'amministrazione comunale.

In risposta all'appello, il sindaco Saia ha confermato che il Comune ha già avviato un progetto di ristrutturazione e manutenzione del parco giochi, che sarà realizzato grazie ai fondi ministeriali derivanti dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA).

Il progetto prevede una serie di interventi significativi, tra cui il miglioramento delle attrezzature del parco, l'illuminazione dell'area sottostante lo stadio delle Civitelle, e l'installazione di servizi moderni come bagni pubblici autopulenti a gettone. Inoltre, saranno introdotti nuovi servizi per la comunità, tra cui biciclette elettriche e panchine fotovoltaiche per la ricarica di telefoni e tablet.

Anche il parchetto di Maiella vedrà un rinnovo, con l'installazione di giochi nuovi e sicuri. La sistemazione del terreno e la creazione di nuove strutture di gioco garantiranno un ambiente adeguato per i più piccoli.

I lavori inizieranno tra circa un mese, con l'obiettivo di completare la ristrutturazione prima dell'inizio della stagione estiva, in modo che la nuova struttura possa essere fruibile durante i mesi più caldi. Il sindaco Daniele Saia ha inoltre sottolineato l'impegno dell'amministrazione comunale per la sicurezza e il benessere dei cittadini, annunciando controlli periodici per assicurare che il parco giochi rimanga sempre in buone condizioni.

Con queste migliorie, Agnone si prepara a offrire uno spazio all’avanguardia per il divertimento delle famiglie e dei bambini, rispondendo così alle esigenze della comunità.