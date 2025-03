Inaugurazione del Nuovo Palazzetto: I Ministri evitano la Stampa, ma le Aree Interne chiedono risposte concrete

Oggi si è svolta l’inaugurazione in grande stile del nuovissimo Palazzetto dello Sport, una struttura moderna, colorata ed ecosostenibile che si propone come un punto di riferimento per sport, eventi, fiere, concerti e spettacoli di ogni genere. Questo edificio, una vera risorsa per il territorio, è pronto ad accogliere atleti e cittadini, diventando un luogo di aggregazione e di sviluppo per la comunità locale.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità politiche, tra cui i ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Abodi, insieme ai rappresentanti locali molisani e abruzzesi, parlamentari e membri del Parlamento Europeo della regione. Presente all'evento anche il presidente di Invitalia, Rocco Sabelli. Il Palazzetto era gremito di persone, tra cui tanti ragazzi e bambini, che hanno partecipato con entusiasmo alla cerimonia. Non sono mancati gli sportivi, con la presenza di pallavolisti, calciatori e praticanti di karate, segno di un forte legame tra la struttura e il mondo dello sport.

L’attesa per l’arrivo dei ministri era palpabile, ma con grande disappunto dei media locali e regionali, i due esponenti politici hanno deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione al punto stampa, comunicando che non avrebbero avuto dichiarazioni da fare. Questo comportamento ha suscitato perplessità, considerando che i giornalisti erano stati regolarmente invitati, accreditati e muniti di pass, e che l’evento si svolgeva in un contesto pubblico di grande rilevanza. I due ministri sono passati davanti al punto stampa, separati dai giornalisti da un cordone di forze dell'ordine, senza fornire alcuna opportunità di interazione con la stampa, sorprendendo anche l'organizzazione locale. Un atteggiamento che, purtroppo, non rispetta le regole democratiche di trasparenza e informazione, privando i cittadini del sacrosanto diritto di essere informati.

I ministri, al servizio dei cittadini, hanno il dovere di informare, soprattutto coloro che vivono nelle aree interne del paese, da sempre colpite da disagi, tagli ai servizi, costi esorbitanti di energia e gas, e da una continua emorragia demografica. Questi cittadini, che ripongono speranze nel nuovo palazzetto dello sport come simbolo di un possibile cambiamento, meritano risposte concrete. È inutile costruire scuole, asili nido o palazzetti se il territorio si spopola e lentamente muore. Oggi, su questo fronte, il ministro dell'Economia sarebbe stato chiamato a dare risposte, specialmente in un momento cruciale per il futuro delle aree interne.

Il momento culminante dell’inaugurazione è stato il taglio del nastro, accolto da un applauso scrosciante del pubblico. A seguire, l’orchestra dell'Istituto Omnicomprensivo ha regalato una performance musicale che ha toccato il cuore di tutti i presenti.

Dopo la musica, è stata la volta del sindaco, che ha sottolineato l’importanza di investire nelle aree interne per garantire un futuro prospero e sostenibile. Durante il suo intervento, l’assessore Di Lucente ha lanciato un appello al Ministro Giorgetti, invitandolo a concentrarsi sul contrasto allo spopolamento, chiedendo maggiori attenzioni per le zone meno popolate, che necessitano di interventi mirati per garantire loro uno sviluppo concreto.