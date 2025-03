Riciclart: La magia di Mario Catolino che rivive Pianoforti e Oggetti con la CreativitÃ 

Nel cuore della creatività, Mario Catolino ha trovato la sua missione: dare nuova vita a ciò che molti considererebbero obsoleto. Con il suo progetto "Riciclart", ha saputo trasformare il concetto di riciclo in un'arte vera e propria, riuscendo a restituire dignità e fascino a oggetti che, altrimenti, sarebbero finiti nell'oblio. Da materiali ormai inutilizzati a creazioni che raccontano storie, emozioni e tradizioni, Mario ha trovato la chiave per unire arte, passione e sostenibilità.

Fin da piccolo, Mario ha avuto una naturale inclinazione per il lavoro manuale. Cresciuto al fianco del nonno, falegname esperto, ha sviluppato una straordinaria capacità di creare con le mani. La scuola, poi, ha affinato ulteriormente le sue abilità, ma la vera passione per il restauro e il riciclo è emersa con il tempo. Con il suo approccio innovativo, ha trasformato il restauro in una forma espressiva che affonda le radici nella tradizione artigianale, ma che si evolve verso forme moderne e uniche.

I suoi lavori spaziano tra lampade, quadri, mobili restaurati e oggetti d’arredo, ma ciò che davvero lo distingue è la sua capacità di vedere oltre l’aspetto superficiale degli oggetti. Non si limita a riparare: li trasforma, li reinventa, li arricchisce di nuove storie, dando loro una seconda vita. Ogni oggetto che passa tra le sue mani non è più solo un prodotto materiale, ma una testimonianza di come l’arte possa riportare valore a ciò che è considerato "vecchio" o "inutile".

Una delle passioni più recenti di Mario riguarda i pianoforti, strumenti che, per via del loro ingombro o per il deterioramento delle loro meccaniche, sono spesso abbandonati.

Mario riesce a risollevarli dalla loro condizione di obsolescenza, ridandogli nuova vita. Ogni pianoforte che passa attraverso le sue mani diventa una fusione tra artigianato e musica. Il suo ultimo progetto, infatti, è una vera e propria opera d'arte: un pianoforte restaurato con meccanica rinnovata, decorato con spartiti di Mozart, ma anche con oltre 600 immagini che rendono omaggio ai grandi della musica rock internazionale. Un’opera che narra non solo la storia della musica, ma anche quella della trasformazione, del riuso e della valorizzazione.

Le sue creazioni, inoltre, sono molto più di semplici oggetti: sono vere e proprie storie, che raccontano il passato attraverso il restauro, ma anche il futuro attraverso l’innovazione. Ogni progetto è un equilibrio perfetto tra recupero e reinvenzione, tra memoria e innovazione. Mario Catolino ha saputo fondere il vecchio e il nuovo, il tradizionale e il moderno, creando un linguaggio che parla di sostenibilità, ma anche di arte e passione.

In un mondo che spesso sembra gettare via il passato, Mario ci ricorda che, con le giuste mani e un pizzico di creatività, nulla è mai veramente sprecato. Le sue opere non sono solo il risultato di un abile restauro, ma una vera e propria dichiarazione di come ogni oggetto, se visto con occhi nuovi, possa essere trasformato in qualcosa di straordinario. E così, attraverso la sua passione, Mario Catolino non solo dà nuova vita agli oggetti, ma anche alla nostra percezione del riciclo e della bellezza nascosta.