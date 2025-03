Al termovalorizzatore di Pozzilli, giovedÃ¬ 3 aprile arriva Impianti aperti di Assoambiente

Il patrocinio di Ministero, Ispra e Snpa

Giovedì 3 aprile arriva al termovalorizzatore Herambiente di Pozzilli la tappa molisana di Impianti aperti on the road, la campagna di sensibilizzazione sulla corretta e sostenibile gestione dei rifiuti, promossa da Assoambiente (l’Associazione che rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche), con il patrocinio di MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente). L’iniziativa, alla sua seconda edizione, ogni mese apre le porte ai cittadini di un impianto italiano eccellente di gestione rifiuti, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle infrastrutture industriali necessarie a un’efficace gestione degli scarti.

La scelta del tardo pomeriggio per favorire la partecipazione dei cittadini

La tappa molisana di Impianti aperti on the road partirà alle 17:00 di giovedì 3 aprile, un orario scelto per favorire il più possibile la partecipazione dei cittadini. L’impianto, infatti, è normalmente visitabile dai cittadini negli orari d’ufficio dei giorni feriali, prenotandosi attraverso il form sul sito di Herambiente. I cittadini della Piana di Venafro avranno così la possibilità, in una fascia oraria solitamente più libera dagli impegni lavorativi, di toccare con mano il funzionamento di un Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili (IAFR), che da combustibile solido da rifiuti (CSS) produce energia elettrica in grado di coprire un fabbisogno di circa 84 mila cittadini.

Il programma della visita

La visita si aprirà con una panoramica delle principali criticità e opportunità del ciclo rifiuti in Italia, a cura dei professionisti Assoambiente. Seguirà un focus sull’impianto, dove i responsabili del termovalorizzatore descriveranno brevemente le principali fasi di trattamento CSS, generazione elettrica e abbattimento fumi. Dopo una sessione domande/risposte, si passerà poi alla visita vera e propria, dove sarà possibile approfondire con i tecnici ogni aspetto del funzionamento e dei controlli ambientali dell’impianto.

Iscrizioni entro mercoledì 2 aprile

Per organizzare al meglio l’accoglienza dei visitatori è richiesta la prenotazione. Per farlo è sufficiente scrivere, entro mercoledì 2 aprile, all’indirizzo pozzilli@gruppohera.it, indicando nome e cognome dei partecipanti oppure compilare il form online