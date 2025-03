PARLAMENTO EUROPEO, A PATRICIELLO IL DOSSIER

SUI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI

BRUXELLES, 27 MARZO 2025 – “Le persone con disabilità hanno diritto a buone condizioni sul posto di lavoro, a una vita indipendente, a pari opportunità e a partecipare pienamente alla vita della loro comunità. Tutti hanno diritto a una vita senza barriere. Ed è nostro dovere, in quanto comunità, garantire la loro piena partecipazione alla società, su un piano di parità con gli altri”. È questo l’obiettivo del dossier sulla strategia europea per i diritti delle persone con disabilità dopo il 2024 che la Commissione Sanità del Parlamento europeo ha affidato, come relatore ombra, ad Aldo Patriciello, parlamentare europeo e membro del Gruppo “Patrioti per l’Europa”.

“Ringrazio tutti i colleghi per questo prestigioso incarico – ha dichiarato Patriciello. Sono molto onorato di essere stato nominato in commissione SALUTE relatore ombra del mio gruppo politico su un tema tanto importante quanto sensibile come quello dei diritti delle persone con disabilità. Le principali sfide che le persone con disabilità devono ancora affrontare – ha aggiunto l’europarlamentare molisano - riguardano l'accessibilità, la povertà, l'esclusione sociale, le opportunità di lavoro, la deistituzionalizzazione, la sterilizzazione forzata, l'accesso all'istruzione, l'accessibilità economica degli alloggi e l'assistenza sanitaria.

All’eurodeputato leghista, dunque, il compito di esporre il punto di vista dei Patrioti sui processi legislativi e non che dovranno rendere più inclusivo ed accessibile il mondo delle persone affette da disabilità.

“C’è tanto lavoro da fare ed occorre subito rimboccarsi le maniche – ha concluso Patriciello. Personalmente posso garantire che farò del mio meglio per contribuire a migliorare la quotidianità di tante persone meno fortunate”.