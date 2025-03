Violenza di genere: lâ€™Associazione Me Too firma il protocollo con la Prefettura di Isernia

ISERNIA. Nella odierna mattinata, presso la Sede di via Kennedy, il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, ha sottoscritto con il Presidente dell’Associazione Me Too Pasqualino De Mattia, l’addendum al Protocollo d’Intesa per la realizzazione di strategie condivise di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza di genere.

La firma dell’addendum prosegue e rafforza il percorso già intrapreso con gli altri attori istituzionali firmatari e si propone di implementare l’azione e la rete a sostegno delle vittime di violenza già intrapresa lo scorso 25 novembre 2024 nell’ambito del progetto Viva Vittoria, promosso proprio dall’Associazione Me Too, da anni impegnata sul territorio per lo sviluppo e la diffusione di una cultura attenta e sensibile al tema de quo, anche attraverso programmi di educazione al rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone.

Il Prefetto Montella, nel ribadire l’importanza delle sinergiche azioni informative ed educative sin ora poste in essere, anche con l’ausilio delle Forze dell’Ordine, ha espresso soddisfazione per l’ingresso, nella rete istituzionale, di un partner – quale Me Too – fortemente motivato ed impegnato concretamente sul territorio nell’attività di contrasto alla violenza di genere.