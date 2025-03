Micaela Fanelli (PD): "Dazi USA, un colpo all’automotive italiano, a partire da Termoli"

Non serviva una strega per prevederlo, e infatti lo avevamo detto mesi fa: i dazi sulle auto europee voluti dagli USA avrebbero fatto malissimo all’Italia, a partire dallo stabilimento Stellantis di Termoli e a tutta la filiera dell’indotto.

Oggi i nodi vengono al pettine: i dazi aiutano Tesla e Musk, non certo la nostra industria. Il rischio di contraccolpi occupazionali per Stellantis è altissimo, e con esso il futuro dei lavoratori molisani. E ora? Chi sosterrà i disoccupati dell’automotive?

A questo punto, forse è ora di invitare i cinesi a Termoli. Non per vendere cianfrusaglie, ma per parlare del futuro dell’auto, di nuove tecnologie, di sviluppo in generale. Perché mentre noi restiamo fermi, altri corrono. E l’automotive italiano ha bisogno di soluzioni, non di ideologie.

Queste le dichiarazioni della consigliera regionale del PD Micaela Fanelli