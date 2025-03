Agnone: Incontro su "Allergologia Oggi: Teoria e RealtÃ ". al Circolo San Pio

Il Circolo di Conversazione "San Pio" di Agnone, in collaborazione con la FIDAS, organizza un interessante incontro sul tema "Allergologia Oggi: Teoria e Realtà".

L'evento si terrà giovedì 3 aprile alle ore 18:00 presso i locali del Circolo "San Pio" ad Agnone.

Relatore della serata sarà il Dottor Gelsonimo De Vita, specialista in Patologia Clinica, che approfondirà le tematiche attuali legate alle allergie, spaziando dalla teoria alla pratica clinica.

L'incontro rappresenta un'opportunità preziosa per la comunità di Agnone e dintorni per informarsi e aggiornarsi su un tema di grande rilevanza per la salute pubblica. Sarà possibile comprendere meglio le cause, i sintomi e le nuove Frontiers nella diagnosi e nel trattamento delle diverse forme allergiche.

L'iniziativa testimonia l'impegno del Circolo di Conversazione "San Pio" nel promuovere momenti di approfondimento culturale e scientifico a beneficio della cittadinanza, in sinergia con importanti realtà del territorio come la FIDAS.

Dettagli dell'evento:

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo incontro gratuito e aperto a tutti.