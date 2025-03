"Apicoltori non si nasce, si diventa": A Trivento (CB) parte il Corso di Apicoltura di 1° livello

Come tutto il settore agricolo, l’apicoltura vive attualmente un momento di grave difficoltà: inquinamento ambientale; cambiamento climatico; concorrenza sleale; una società sempre più pervasa dalla tecnologia e da nuove tendenze alimentari che si discostano dalla tradizione.

Il comparto apistico offre ancora, però, opportunità importanti per chi ha una visione diversa e considera il territorio e la ricchezza della sua biodiversità valori imprescindibili per la costruzione di una società del futuro sostenibile, in grado di coniugare innovazione, valori, tradizioni e cultura.

In questo senso, il corso “Impara a fare l’apicoltore da chi sa fare l’apicoltore!” rappresenta un’opportunità imperdibile per avvicinarsi all’apicoltura grazie alla guida esperta di professionisti: realizzato in collaborazione tra APAM – Associazione Produttori Apistici Molisiani, Apiario di Comunità Valle del Trigno e Gruppo Apisitico Paritetico VolAPE, il corso è coordinato dal Professor Antonio De Cristofaro, Università degli Studi del Molise e condotto da apicoltori professionisti. Le lezioni prenderanno il via venerdì 4 aprile 2025 (7 lezioni teoriche, online e in presenza, e 3 lezioni pratiche in apiario). A conclusione del percorso, i partecipanti riceveranno un attestato di competenze e, per chi lo desidera, sarà possibile prendere parte a degli stage formativi in aziende apistiche del territorio, affiancando apicoltori professionisti nella gestione reale degli alveari.

Per ulteriori informazioni:

Luigi Di Nunzio

Tel 3463312126