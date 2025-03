Elly Schlein in Molise, valanga di insulti sessisti. La denuncia delle democratiche molisane

C’è un evidente scadimento, un deplorevole eccesso, nel contenuto dei commenti social: deriva sulla quale abbiamo già espresso più volte il nostro pensiero. Le reazioni alla visita della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, manifestate su Facebook, è intervenuta la portavoce regionale della Conferenza donne dem del Molise, Manuela Vigilante.

«“Non vi temiamo. Non abbiamo paura delle vostre parole cariche di violenza e di odio, non abbiamo paura dei vostri insulti sessisti.”

“E’ il mio sogno erotico… sono ansioso di vederla…”, “Ma trovati un fidanzato se ci riesci e vai a c….”, “Sta pezza di m… viene anche a Termoli marciume depravati.” sono solo alcuni dei commenti, scritti indistintamente da uomini e donne”, apparsi sotto gli articoli dei quotidiani on line che trattavano la notizia della visita della nostra segretaria nazionale Elly Schlein in Molise. Quando si è privi di contenuti e non si riesce a fare una critica costruttiva allora si offende sul piano personale: dall’aspetto fisico all’orientamento sessuale.

Le donne da sempre sono il bersaglio preferito dei leoni da tastiera. Poi c’è anche chi forse avendo molto tempo libero a disposizione crea dei collage inserendo tutti i volti di parlamentari, europarlamentari ma anche donne dello spettacolo dichiaratamente di centrosinistra accompagnate da un becero commento “Le voglio tutte a Termoli”. A nome di tutta la Conferenza donne dem Molise e come portavoce regionale suggerisco di mettere il volto anche di tutte noi: non vi temiamo. Non abbiamo paura delle vostre parole cariche di violenza e di odio, non abbiamo paura dei vostri insulti sessisti».