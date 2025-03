Il cambiamento è Possibile: Dott Pannunzio propone il rilancio del Polo Ospedaliero con una Fondazione No Profit

Agnone 30 Marzo 2025: La manifestazione di inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport, un evento di grande rilievo che ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco, ha suscitato un rinnovato ottimismo sul futuro del paese e delle aree interne del Molise. La presenza del Ministro dello Sport, Giancarlo Giorgetti, e di altre figure istituzionali ha fatto emergere la speranza che, con le giuste proposte, il territorio possa finalmente ottenere la considerazione che merita.

In questo scenario, il dott. Pasquale Pannunzio ha condiviso le sue riflessioni, proponendo una grande opportunità per l'Alto Molise: il rilancio e il potenziamento del Polo Ospedaliero. Secondo Pannunzio, il rafforzamento dell'ospedale non solo risponderebbe a una necessità sanitaria, ma rappresenterebbe anche un volano di sviluppo per l’intera area. La sua proposta prevede la creazione di una Fondazione No Profit, un modello di gestione autonomo e sostenibile che potrebbe attrarre specialisti e pazienti da diverse regioni.

Di seguito, viene riportata integralmente la proposta del dott Pasquale Pannunzio sul rilancio del Polo Ospedaliero

“La manifestazione di inaugurazione del nuovo PALAZZETTO DELLO SPORT, molto bella tra l’altro, con così tante personalità importanti sul palco, ha riacceso in me un po’ di SPERANZA sul futuro di questo paese e delle are interne del Molise e dintorni. Visto che chi di dovere è riuscito a scomodare Giorgetti in persona, il Ministro dello Sport ecc …pensavo, ma allora non siamo proprio dimenticati da Dio, come si suol dire…Con le proposte giuste qualcuno ci può dare considerazione. Posso sembrare noioso ma la grande opportunità dell’Alto Molise è far rinascere il POLO OSPEDALIERO, anzi potenziarlo molto di più in confronto a prima, sarebbe un vero VOLANO di sviluppo per le aree interne. Ma come fare? Chiedere finanziamenti Regionali? Certamente no, la Regione non è in grado di sostenerci, da dove ricominciare allora? La strada maestra, anzi l’autostrada, è quella di creare una FONDAZIONE no profit, identica a quella che sostiene importanti Ospedali Italiani come il Fatebenefratelli, il Gemelli, Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e Altri. Un Organizzazione AUTONOMA AUTOGESTITA, con potenzialità enormi, in grado di attrarre specialisti e utenti da molte parti, regionali e extra. La mia proposta nasce da un’analisi capillare attenta del contesto Sanitario e delle sue possibilità, con notevole materiale a disposizione raccolto negli anni, come illustrato in miei precedenti interventi. MI APPELLO AI POLITICI LOCALI, che tengono sicuramente a cuore le sorti dell’alto Molise, AI COLLEGHI che vogliono che l’Ospedale rinasca, alle tante PERSONALITÀ IMPORTANTI che questo paese vanta, affinché si crei una SOCIETÀ DI GESTIONE NO PROFIT per intraprendere un percorso dí rinascita concreto e sostanziale della sanità Alto Molisana. Le possibilità ci sono, basta percorrere le strade giuste, per quanto mi riguarda sono disposto a dedicare il mio tempo libero, tutte le conoscenze e documentazioni per realizzare quanto detto. Con il contributo di tutti fra un Anno potremmo fare una inaugurazione in grande stile del NUOVO OSPEDALE DI AGNONE. Scusate se sono ripetitivo sull’argomento, ma lo sento quasi un DOVERE MORALE quello di ripresentare questo progetto, perché ne intravedo le immense possibilità di sviluppo e realizzazione. Sono disposto a un confronto con chi di competenza per discutere dell’argomento.”

Dott Pasquale Pannunzio