Dal 7 aprile i treni Isernia â€“ Roma tornano a fermarsi a Roma Tiburtina

Campobasso, 31 marzo 2025

Dal 7 aprile, con 8 giorni di anticipo rispetto alle previsioni, i treni della linea Isernia – Roma riprenderanno a fermarsi alla stazione Roma Tiburtina. Questo riguarda le tratte Roma Casilina – Roma Tiburtina e Roma Tiburtina – Nuovo Salario della linea Merci.

Tuttavia, il 12 aprile 2025, a causa di lavori preparatori per la nuova fermata di Roma Pigneto, i treni della relazione Isernia – Roma saranno sostituiti da bus. Questi partiranno da Campobasso, senza interscambio a Isernia. La durata del viaggio in bus potrebbe essere maggiore, a causa del traffico stradale, e il numero di posti disponibili potrebbe essere inferiore rispetto al normale servizio ferroviario. Inoltre, sui bus non sarà consentito il trasporto di biciclette e animali, ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono stati aggiornati.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.trenitalia.com nella sezione "Infomobilità" (pagina Lavori e Modifiche al servizio) o consultare l'app Trenitalia tramite il servizio "Smart Caring". Inoltre, è attivo il call center al numero 800 89 20 21.