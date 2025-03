Lo Sci Club Capracotta: 110 Anni di Storia e Successi. Una stagione straordinaria si conclude a Dobbiaco

Dopo 110 anni di storia, iniziata quel lontano 19 febbraio del 1914, i ragazzi dello Sci Club Capracotta continuano a scrivere pagine importanti di sport, portando in giro per l'Italia il nome di Capracotta e del Molise. Una storia fatta di sacrifici, impegno e passione, che ancora oggi incarna valori profondi e un senso di comunità che rende ogni risultato ancora più speciale.

Dobbiamo essere fieri di questi ragazzi, che, con il cuore e con la grinta, fanno vivere la tradizione sportiva del nostro paese. Ogni gara è una vetrina non solo per il loro talento, ma per l’intera comunità capracottese, che li sostiene e li accompagna in ogni tappa del loro percorso. E questi ragazzi sono davvero speciali: oltre alle qualità atletiche, portano con sé i valori tramandati loro dalla storia centenaria dello Sci Club, dalle famiglie e, soprattutto, dal loro instancabile allenatore, Oreste D'Andrea, che ricopre anche il ruolo di Presidente del club.

La stagione 2024-25 si è conclusa con grandi soddisfazioni per lo Sci Club Capracotta, che ha ottenuto brillanti risultati nelle ultime gare di sci di fondo a Dobbiaco, in Alto Adige, valide per la Coppa Italia e i Campionati Italiani. Un trionfo che conferma la qualità degli atleti e l’alto livello del lavoro svolto durante l’anno.

Il 28 marzo ha visto gli atleti capracottesi protagonisti nelle gare sprint a tecnica libera. Claudia Di Tanna ha conquistato un prestigioso 18° posto nella gara valida per la Coppa Italia Giovani e i Campionati Italiani Assoluti Giovani, confermando di essere tra le migliori. Ilaria Paglione si è piazzata al 35° posto, dimostrando il suo valore e la determinazione. Ottimo anche il risultato di Silvia Di Tanna che ha conquistato il 16° posto nella Coppa Italia Rode, categoria Under 16.

Nel settore maschile, nella gara a tecnica libera della Coppa Italia Rode Under 16, Ludovico Carlini ha ottenuto il 42° posto, mentre Stefano D'Andrea ha chiuso al 46° posto.

Il 29 marzo è stata la volta della staffetta femminile dei Campionati Italiani Assoluti Giovani, nella quale le atlete dello Sci Club Capracotta hanno brillato, conquistando un ottimo 18° posto. Un risultato storico che segna il ritorno, dopo tanti anni, di una staffetta tutta capracottese, un segno tangibile del grande impegno e dei progressi compiuti dal club.

Nell’ultima giornata di gare, il 30 marzo, Claudia Di Tanna ha ottenuto un meraviglioso 8° posto nella gara Under 18 della Coppa Italia, mentre Ilaria Paglione ha concluso al 28° posto. Nel settore Under 16, Silvia Di Tanna ha ottenuto il 15° posto, confermando il suo grande talento.

Anche Ludovico Carlini e Stefano D'Andrea, nella categoria Under 16 maschile, hanno ottenuto risultati soddisfacenti, rendendo questa tre giorni di gare un vero e proprio successo per lo Sci Club Capracotta. I risultati conseguiti testimoniano il grande lavoro svolto e l'alto livello raggiunto dalla squadra, che continua a rappresentare con onore il nostro territorio in Italia.

Un plauso va a tutti gli atleti, all'allenatore Oreste D'Andrea, e a tutte le persone che, con passione e impegno, rendono possibile il sogno di tanti giovani sportivi. È un onore per Capracotta avere un club così prestigioso e per noi un motivo di orgoglio vedere questi ragazzi crescere e affermarsi con risultati sempre più straordinari.

Pierino Di Tella

Assessore allo Sport del Comune di Capracotta