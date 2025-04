Rita Tavarozzi di Agnone: Eccellenza in Ematologia e Testimonial del 5×1000 per la Ricerca sui Linfomi

La Dott.ssa Rita Tavarozzi, ematologa e ricercatrice di spicco, è stata protagonista di un'importante campagna come testimonial del 5×1000 della Fondazione Italiana Linfomi (FIL), portando la sua testimonianza in un momento cruciale per il sostegno alla ricerca scientifica. La sua immagine rappresenta l’impegno della Fondazione nel promuovere l’innovazione terapeutica nel trattamento dei linfomi, una causa fondamentale per il benessere dei pazienti.

Non solo il suo ruolo come testimonial del 5×1000, ma anche la sua partecipazione all'8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha avuto un valore simbolico profondo. La Dott.ssa Tavarozzi ha infatti ribadito l'importanza di celebrare le donne e il loro contributo alla scienza e alla società, sottolineando le sfide quotidiane che molte di esse affrontano, come discriminazioni silenziose e violenza di genere. "L'8 marzo è stato un’occasione per riflettere sulle difficoltà, ma anche per continuare a lottare per un futuro più equo, dove ogni talento possa emergere senza barriere", ha dichiarato Rita Tavarozzi.

ew

Il curriculum professionale della Dott.ssa Rita Tavarozzi è un esempio di eccellenza nel campo dell’ematologia. Dopo aver conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia, ha completato la specializzazione in Ematologia presso l'Università di Firenze. La sua passione per la ricerca l’ha portata a concentrarsi sui linfomi, area in cui ha approfondito le sue conoscenze con un dottorato di ricerca.

La sua carriera si è arricchita con esperienze lavorative in Italia e all’estero, che le hanno permesso di acquisire un'esperienza internazionale e di contribuire alla gestione clinica di pazienti onco-ematologici. Tra le sue aree di specializzazione, spiccano il trattamento del trapianto di midollo osseo e l'uso di terapie innovative, come le cellule CAR-T e le nuove immunoterapie.

Il suo contributo scientifico è stato ampiamente riconosciuto, come testimonia la pubblicazione di numerosi lavori sulle principali riviste scientifiche internazionali. In particolare, il suo progetto di ricerca FIL_FLAZ12, pubblicato su Annals of Oncology, ha ricevuto il prestigioso Premio in memoria del Dott. Ercole Brusamolino nel 2024, un riconoscimento importante della FIL per il suo impatto sulla ricerca oncologica.

Oltre alla sua attività clinica e di ricerca, la Dott.ssa Tavarozzi è da anni impegnata nell’ambito scientifico della Fondazione Italiana Linfomi, dove partecipa alla scrittura di studi clinici, alla supervisione delle Commissioni cliniche e traslazionali e alle attività di farmacovigilanza. Il suo ruolo come testimonial del 5×1000 rafforza ulteriormente il legame tra la ricerca scientifica e l'importanza del supporto della comunità.

La sua dedizione e il suo instancabile lavoro non solo contribuiscono al progresso della medicina, ma fanno della Dott.ssa Tavarozzi un esempio di come la passione e l’impegno possano cambiare la vita dei pazienti e promuovere la crescita della ricerca.

Come destinare il tuo 5×1000 a FIL

I modelli per la dichiarazione dei redditi CU, 730 e UNICO contengono uno spazio dedicato al 5×1000. Puoi firmare e indicare il nostro codice fiscale nella sezione “Finanziamento della Ricerca Scientifica e della Università” oppure nella sezione “Sostegno degli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS” indicando nello spazio sottostante il Codice Fiscale FIL 96039680069.