In Abruzzo, open day per i futuri volontari dell’Esercito

L’Aquila, 01 aprile 2025. Grande entusiasmo e partecipazione all’Open Day organizzato dal Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” presso la Caserma “Campomizzi”, sede del 9° Reggimento Alpini, dedicato ai giovani della regione Abruzzo che hanno presentato domanda come Volontario in Ferma Iniziale (VFI) per il secondo blocco di arruolamento anno 2025.

La giornata, iniziata con un briefing di presentazione, seguito dalla cerimonia dell’alzabandiera, è proseguita con alcune dimostrazioni pratiche, a cui i candidati VFI hanno partecipato attivamente, guidati dal personale qualificato del 9° Reggimento Alpini. Tra queste, particolare interesse ha suscitato l’arrampicata sulla parete attrezzata della palestra di roccia, attività che ha permesso ai giovani di mettere alla prova le proprie capacità e determinazione.

Un momento significativo dell’evento è stato l’incontro con i neo VFI attualmente in addestramento, che hanno condiviso con i futuri commilitoni la loro esperienza e il percorso che li ha portati alla emozionante cerimonia del giuramento.

L’Open Day è un’importante occasione per i giovani candidati di avvicinarsi alla vita militare, conoscere da vicino la realtà di un reparto operativo e vivere in prima persona alcune delle attività che caratterizzano il percorso formativo dei Volontari in Ferma Iniziale dell’Esercito Italiano.

FONTE: Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”