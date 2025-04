Il Comune di Carovilli ricorre al Tar contro la soppressione della dirigenza scolastica dellâ€™Istituto Comprensivo 'Molise Altissimo'

Il Comune di Carovilli ha deciso di impugnare la decisione del Consiglio regionale del Molise di sopprimere la dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo ‘Molise Altissimo’, una misura prevista nel piano di dimensionamento scolastico per il 2025-2026. Questa scelta ha suscitato preoccupazione nelle istituzioni locali, che temono un indebolimento del sistema scolastico territoriale.

L'assssore comunale Andrea Cinocchi dai social ha dichiarato che un presidio come la scuola sul territorio è "imprescindibile" e ha spiegato che la decisione del Consiglio regionale rischia di compromettere l’autonomia e l’identità dell’istituto. Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha deciso di presentare ricorso al Tar del Molise, chiedendo l'annullamento del piano che ha portato allo smembramento di un istituto scolastico ritenuto un'eccellenza per la zona.

“Crediamo fermamente che un presidio come la scuola sul nostro territorio sia fondamentale – ha dichiarato Cinocchi – e per questo abbiamo inoltrato la domanda di ricorso per la sospensione del piano di dimensionamento scolastico. La nostra comunità ha sempre visto nell'Istituto Comprensivo 'Molise Altissimo' un punto di riferimento per l’educazione e lo sviluppo culturale del nostro territorio."

In aggiunta al ricorso, il Comune di Carovilli sta portando avanti importanti lavori per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico, un progetto che ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’offerta educativa sul territorio. "Presto riusciremo ad aprire il blocco dell'infanzia e a inaugurare la nuova scuola, con la speranza che questa diventi un istituto indipendente, autonomo e identitario per i nostri comuni", ha concluso Cinocchi

Il ricorso al Tar rappresenta quindi una delle principali azioni intraprese dal Comune di Carovilli per difendere il futuro dell’istruzione e garantire la presenza di una scuola forte e autonoma sul territorio.