Allerta Gialla in Molise: Venti Forti e Possibili Temporali nelle Prossime 36 Ore

Nuovo peggioramento delle condizioni meteo in Molise, per effetto della perturbazione che sta interessando il territorio. La Protezione Civile regionale ha pertanto emesso un avviso di ‘allerta gialla’ a partire da questa mattina e per le successive 24-36 ore

Sono previsti infatti “venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Precipitazioni sparse con locali fenomeni di rovesci o temporali nella zona occidentale. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e grandine