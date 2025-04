Oggi al voto per eleggere il Segretario Provinciale e i Membri dell'Assemblea del PD Isernia: Le Candidature Sostenute dai Big del Partito

La Federazione del Partito Democratico di Isernia oggi, domenica 6 aprile, invita gli iscritti al partito al voto per eleggere il nuovo Segretario di Federazione e i membri dell'Assemblea di Federazione. Dopo ben sette rinvii, la consultazione si terrà finalmente oggi, con le operazioni di voto che si concluderanno alle ore 18.00, seguite immediatamente dallo spoglio delle schede. I seggi sono quelli della tabella allegata

Le due liste in competizione per la carica di Segretario di Federazione sono quelle che sostengono i candidati Marco Amendola e Agata Midei. Ogni lista presenta 30 candidati. La lunga attesa di questo congresso sembra essere stata legata alle accese discussioni interne al partito, con diverse posizioni in campo e forti divisioni tra i sostenitori delle due correnti. I grandi nomi del PD molisano si sono schierati apertamente a favore di uno dei due candidati.

Il circolo Libero Serafini di Agnone seggio elettorale, presenta due candidature all'Assemblea di Federazione entrambe nella lista di Midei e sono la giovane ex segretaria del PD agnonese Michela Cerbasi e Fernando Cocucci. Tra i nomi di spicco nel panorama politico regionale, c'è anche Micaela Fanelli, che sostiene la candidatura di Amendola, appena rientrato nel Partito Democratico dopo la sua candidatura a sostegno di Melogli, candidato perdente a sindaco di Isernia nella coalizione di centrodestra

Inoltre, l’ex segretario regionale del PD Vittorino Facciolla, ha deciso di appoggiare Amidei, ritenendo che la sua candidatura garantisca maggiore coerenza e unità nel partito.

Gli elettori si stanno preparando a una giornata decisiva per il futuro della Federazione PD Isernia, con il risultato che potrebbe determinare nuove alleanze e direzioni politiche per la regione. La partecipazione alle urne si prevede significativa, in un contesto di rinnovata attenzione verso il partito.