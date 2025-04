Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e Sicurezza: Celebrazione alla Basilica di Maria Santissima Addolorata di Castelpetroso

Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e Sicurezza.

Nella odierna mattinata, presso la Basilica di Maria Santissima Addolorata di Castelpetroso, le quattro diocesi del Molise – Arcidiocesi di Campobasso-Bojano, Diocesi di Isernia-Venafro, Diocesi di Termoli-Larino e Diocesi di Trivento – hanno celebrato congiuntamente il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e Sicurezza. Un evento di grande impatto spirituale e rilievo istituzionale, cui hanno partecipato i Prefetti di Campobasso ed Isernia, il Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, il Comandante Regionale Molise della Guardia di Finanza, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e una nutrita schiera di rappresentanti delle Forze Armate, Associazioni Combattentistiche, d’Arma, polizie locali ed enti del terzo settore. Dopo essere stati accolti nel piazzale della Basilica, i Vescovi, accompagnati dalle distinte Autorità, hanno fatto ingresso nel Santuario, dove i presenti si sono raccolti in un intimo momento di preghiera, prima della celebrazione della Santa Messa

. Il cammino giubilare, vissuto stamane in un sito dall’intenso valore religioso, ha rappresentato un momento di proficua comunione tra Chiesa e Stato, in un servizio reciproco orientato al bene comune. In un contesto internazionale quale quello attuale, connotato da forti crisi e tensioni, la partecipazione compatta di tutte le Forze dell’Ordine al momento celebrativo ha rappresentato l’occasione per diffondere un messaggio di pace, che richiede un impegno costante da parte di tutti anche nell’attività quotidianamente posta in essere dalle Forze dell’Ordine

. Isernia, 07 aprile 202